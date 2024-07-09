حزب المصريين: التحالف الوطني أفاد الملايين من الفئات الأولى بالرعاية

قال محمد مجدي أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين إنَّه منذ تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهو يستهدف إدخال الفرحة في قلوب المصريين، وأطلق بدوره مبادرات عديدة أولت اهتماما كبيرا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومساندة الأسرة المصرية في كل محافظة بالجمهورية، وركز على دعم كل الفئات بالمجتمع المرأة والطفل والشباب.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأضاف «مجدي»، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي ساعد كل فئة داخل المجتمع وقدم لها الرعاية اللازمة، وكانت المرأة المصرية من ضمن الفئات التي منحها هذا الكيان اهتماما خاصا، الأمر الذي ظهر جليا في المبادرات التي دعمت نساء مصر في كل شبر بالجمهورية.

وأوضح أنَّ جميع مبادرات التحالف تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير حياة كريمة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، وتمّ تدشين مبادرة «فرح قلبي» لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا في بعض محافظات الصعيد.

قوافل ستر وعافية

وأوضح أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي أطلق قوافل ستر وعافية لتقديم خدمات للمواطنين، بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه إلى الأسر، ونشر ثقافة التطوع، مؤكدا أنه قدم أيضا مبادرات عديدة ومهمة لملايين المصريين، لكن تظل المبادرات التي استهدفت توفير فرص عمل ودخل للمواطن أهم المبادرات، لأنها ترسخ قيمة العمل وتمنح الكثير من المواطنين فرصة للحصول على دخل ثابت، ومن أهم هذه المبادرات جاءت مبادرة «مراكب الرزق»، التي تم من خلالها توفير مراكب حديثة لتساعدهم على العمل بطرق أسهل.

وأشار إلى أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية واستفاد منه ملايين المصريين، بمساعدات غذائية بكل أنواعها، بجانب الملايين من المستفيدين من الخدمات الصحية بجانب إتاحة فرص عمل لذوي الإعاقة.

وأكّد أنَّ التحالف الوطني أصبح شريكا رئيسيا للدولة في دعم المواطن المصري والتوسع في المظلة الاجتماعية لكل أسرة مصرية، وساعد وجوده على إنشاء طريقة مدروسة ومنظمة يمكن من خلالها تحسين حياة المواطنين خلال تكاتف جميع أطرافه المؤسسات التنموية لتقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر، وتنظيم تبرعات المساهمين في إحداث تغيير حقيقي ومستدام للفئات الأولى بالرعاية.