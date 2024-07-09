أبرز جهود «صناع الحياة» عضو التحالف الوطني.. ملايين المستفيدين بالمحافظات

شهد النصف الأول من عام 2024 العديد من الإنجازات، والتي تمت نتيجة العمل الجاد والمنظم من فريق عمل مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، سواء من الإداريين والموظفين أو من الشباب المتطوع من مختلف محافظات مصر.

موبايل أبليكيشن في مجال العمل العام

وصرح المهندس أحمد موسى الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة مصر، بأن المؤسسة استطاعت بعملها تحت مظلة التحالف الوطني أن تصل لملايين المستفيدين في جميع المحافظات، من خلال قوافل ستر وعافية، بالإضافة إلى توحيد جهود العمل مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف «موسى» أن التحالف ساعد المؤسسات على إفادة عدد أكبر من المستفيدين، وذلك بسبب عدم تكرار الخدمات المقدمة لنفس المستفيد.

واستهلت المؤسسة عامها العشرين في شهر يناير 2024، بإطلاق أول موبايل أبليكيشن في مجال العمل العام والذي ساعد على توفير فرص تطوعية عن بعد، ويضم كل أخبار متطوعي صناع الحياة وأنشطتهم والحملات التي يمكن المشاركة بها، بالإضافة إلى ملف شخصي لكل متطوع يشمل الحملات التي شارك بها، كما يتيح للمتطوع المشاركة في انتخابات مجلس إدارة متطوعي صناع الحياة، كما شهد بداية العام إعلان نتائج انتخابات مجلس إدارة متطوعي صناع الحياة 2024 -2026، والذي تم انتخابه من خلال الموبايل أبليكيشن للمرة الأولى.

افتتاح مركز الغسيل الكلوي

مؤسسة صناع الحياة تنضم لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنمويكما شهد النصف الأول من العام وتحديدا في شهر مايو انضمام مؤسسة صناع الحياة مصر إلى مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بعد انتخاب مهندس أحمد موسى الرئيس التنفيذي لصناع الحياة لعضوية مجلس أمناء التحالف وممثلا عن المؤسسة داخل التحالف الوطني.

وفي شهر فبراير احتفلت صناع الحياة بمرور عام على افتتاح مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة بمدينة السنبلاوين، وحصول المركز على تقييم A+ خلال العام من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية.