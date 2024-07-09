تفاصيل استزراع 22 مليون يرقة جمبري ومليون زريعة دنيس بمزارع قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن استزراع 18 مليون يرقة جمبري والعمل على زيادتها إلى 22 مليون يرقة خلال شهر يوليو الجاري، بالمزارع السمكية التابعة للهيئة لزيادة المعروض من الأسماك والجمبري.

وقال رئيس هيئة قناة السويس خلال تفقده شركة قناة السويس للاستزراع المائي، للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير الشاملة بالشركة: «جرى استزراع مليون زريعة دنيس، و60 ألف زريعة لوت و 40 ألف زريعة باسا».

تطوير 472 حوض سمك في مزارع قناة السويس

من جانبه، أكد المهندس السيد شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة خلال شرحه لقيادات الهيئة من داخل المزارع السمكية، الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والتي تشمل 59 شريحة بإجمالي 472 حوضا وفقا للمخطط الزمني المقرر وهي الأحواض التي جرى استزراعها.

وأوضح أنه يجري العمل حاليا على بدء التجهيزات اللازمة لتطوير مجموعة أخرى من الأحواض ضمن المرحلة الثانية والتي تشمل 14 شريحة بإجمالي 112 حوضا.

وتعد مزراع هيئة قناة السويس السمكية أحد أهم المزارع الموردة للإسماك في منطقة قناة السويس بأسعار مخفضة، ويجري توفيرها يوميًا في المجمعات الاستهلاكية الموزعة على نطاق المدينة.