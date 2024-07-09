محافظ القاهرة: إعادة تطوير منطقة مساكن عين شمس على غرار الألف مسكن

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير، ورفع الكفاءة الجارية بحي عين شمس، مؤكدا أن كافة أعمال التطوير التي تقوم بها الدولة تتم لصالح المواطن، وتحسين الخدمات المقدمة له، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تطوير وتخطيط منطقة مساكن عين شمس على غرار ما تم من إعادة تطوير وتخطيط ميدان الألف مسكن.

جولة محافظ القاهرة

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رئيس الحى بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين ،ومتابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ بشوارع الحى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الرصف والأرصفة، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على شوارع الحى.رافق المحافظ فى جولته منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم سكرتير مساعد المحافظة وعدد من قيادات المحافظة.