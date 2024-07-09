«مصر للطيران» تسير 3 رحلات أسبوعية إلى براغ

أعلنت شركة مصر للطيران افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة التشيكية براغ، إذ أقلعت اليوم أولى الرحلات بطائرة من طراز B737-800 NG.

وأضافت الشركة في بيان صحفي، أن مصر للطيران ستسير 3 رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وذلك في إطار خطط الشركة التوسعية، وإضافة نقاط جديدة في الشبكة لخدمة عملاء الشركة.

وأوضحت الشركة أنها احتفلت بافتتاح الخط الجديد بالتواجد مع الركاب وتقديم الهدايا التذكارية، والتقاط الصور التذكارية معهم.

رحلات زيورخ

وأعلنت مصر للطيران تسيير أولي رحلاتها إلى العاصمة السويسرية زيوريخ، والتي ستسير لها 3 رحلات أسبوعية.