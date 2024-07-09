الأفلام المصرية تسجل 3 ملايين جنيه إيرادات يوم وحد.. وأهل الكهف بالمركز الأخير

تواصل الأفلام المصرية صعودها في شباك التذاكر خلال أسبوعها الرابع في دور السينما خلال موسم صيف 2024، وقد حققت الأفلام الخمسة إجمالي إيرادات عن أمس الاثنين في السينمات وصل إلى 3 ملايين و114 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تصدر فيلم ولاد رزق 3 بطولة أحمد عز وإخراج طارق العريان، قائمة إيرادات الأفلام، إذ حظي بنصيب الأسد من إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام مجتمعة محققا مليون و811 ألف جنيه، بينما يليه في المركز الثاني فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وإخراج شريف عرفة، والذي حقق إيرادات بلغت 531 ألف جنيه.

ليلى علوي في المركز الرابع بقائمة الإيرادات.. وخالد النبوي في المركز الأخير بـ135 ألف جنيه

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي، وقد حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 346 ألف جنيه، بينما حقق فيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي ليأتي في المركز الرابع، أما المركز الأخير من نصيب فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي وإخراج عمرو عرفة الذي حقق 135 ألف جنيه.