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‎288 ألف جنيه إيرادات فيلم جوازة توكسيك خلال 24 ساعة في السينمات

كتب:

نورهان نصرالله
03:28 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
بوستر فيلم جوازة توكسيك

بوستر فيلم جوازة توكسيك

احتلت إيرادات فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنانة ليلي علوي، المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام المصرية، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 288 ألف جنيه عن أمس الاثنين في دور العرض السينمائي، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ولم تحقق إيرادات فيلم جوازة توكسيك معدلا مرتفعا خلال الأسبوع الأول للفيلم في دور العرض السينمائي، بعد طرحه بالسينمات في 4 يوليو الجاري، وحقق الفيلم في أول أيامه 190 ألف جنيه فقط، ومن المتوقع ألا تتجاوز إيرادات الفيلم حاجز الـ 2.5 مليون جنيه في أسبوعه الأول بالسينمات.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك

يجمع فيلم جوازة توكسيك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، هيدي كرم، تامر هاجر وملك قورة، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

والفيلم هو التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع ليلى علوي وبيومي فؤاد بعد فيلمي «ماما حامل» و«شوجر دادي»، وهو أيضا التعاون الثالث على التوالي مع المؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم.

 

 

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