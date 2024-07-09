فيلم ولاد رزق 3 يحقق مليونا و811 ألف جنيه خلال يوم واحد في السينما

استطاع فيلم ولاد رزق 3 أن يحافظ على صدارة الأفلام المنافسة بدور العرض، وظل في المركز الأول مقارنة بباقي الأفلام المنافسة في السينما.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أن فيلم ولاد رزق 3 استطاع أن يحقق أمس ما يقرب من مليون و811 ألف جنيه، حيث أنه مازال في المرتبة الأولى.

أصبح أحمد عز بعد عرض فيلم ولاد رزق 3 القاضية، أول ممثل مصري تتعدى إيرادات أفلامه منذ عرض أولى بطولاته السينمائية إلى الآن، الـ203 ملايين جنيه.

أبطال فيلم ولاد رزق

يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، من بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، علي صبحي، أحمد الرافعي، سيد رجب، أسماء جلال، نسرين أمين، محمد ممدوح، وآخرين.

شارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف من بينهم رزان مغربي، كريم عبدالعزيز، إياد نصار، نيكول سعفان، وعدد آخر من الفنانين من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.