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فيلم «ولاد رزق 3» يواصل تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر في دور العرض.. كم حقق؟

كتب:

ضحى محمد
01:00 م | الإثنين 08 يوليو 2024
ولاد رزق

ولاد رزق

قال محمود الدفراوي، مدير التوزيع السينمائي، إن فيلم ولاد رزق 3 يواصل تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر، منذ بداية عرضه بموسم عيد الأضحى، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه حقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

إيرادات فيلم ولاد رزق لـ أحمد عز

وحقق الفيلم إجمالي إيرادات وصلت إلى بلغت مليوني و46 ألفا محتلا المركز الاول فى قائمة الأفلام المعروضة، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويقي والإثارة، بالإضافة إلى مشاهد الكوميديا.

أبطال فيلم ولاد رزق

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، من بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، علي صبحي، أحمد الرافعي، سيد رجب، أسماء جلال، نسرين أمين، محمد ممدوح، وآخرين، بالاضافة لضيوف الشرف من بينهم رزان مغربي، كريم عبدالعزيز، إياد نصار، نيكول سعفان، وعدد آخر من الفنانين من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.