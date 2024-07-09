«الوزراء»: 26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة السبع في 2023

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن حجم التبادل بين مصر ودول المجموعة السبع.

وأضاف المركز، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ 26 مليار دولار.

قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع

وأشار التقرير، إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع جاءت بنحو 8.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية إلى دول مجموعة السبع نحو 17.4 مليار دولار، و7.32 مليار دولار قيمة الاستثمارات المصرية في دول مجموعة السبع خلال العام المالي 2022/ 2023.

إيطاليا على رأس القائمة

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع الأعلى استيرادًا من مصر خلال عام 2023 بقيمة 3.2 مليارات دولار، وأيضًا الأعلى استثمارًا بنحو 2.6 مليارات دولار في 2023.