ميناء دمياط البحري يستقبل 49 ألف طن بضائع قمح وذرة وفول صويا 

شهد ميناء دمياط البحري حركة تجارية نشطة، إذ استقبل الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42722 طنًا تشمل 4560 طن يوريا و3600 طن مولاس و3250 طن كسب فول صويا و8859 طن كلينكر و2350 طن سماد و6790 طن أسمنت مُعبأ و13313 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

وأكّدت هيئة الميناء أنَّ حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 49239 طنا تشمل 9700 طن قمح و3750 طن ذرة و1424 طن أبلاكاش و3178 طن حديد و3065 طن خردة و855 طن خشب زان و12567 طن فول صويا و3200 طن سكر و1500 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 83 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 206 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1257 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49894 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129133 طنًا.

تحميل 2807 أطنان من القمح

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 4814 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي والقليوبية، و4 وحدات نهرية «بارج» بعد أن أفرغت شحنة تقدر بـ2655 طن أسمنت مُعبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ 2807 أطنان من القمح متجهه إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5549 حركة.