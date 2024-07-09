تفاصيل إنشاء مجمع مواقف وسوق حضاري في مدينة قنا بتكلفة 45 مليون جنيه

تابع محافظ قنا، الدكتور خالد عبدالحليم، عددا من المشروعات الخدمية قيد الإنشاء بمدينة قنا، للوقوف أعمال التطوير، في إطار اهتمام الدولة وتوجيه القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدميه لتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

تفاصيل مشروع مجمع مواقف قنا

وتفقد محافظ قنا تنفيذ أعمال مشروع مجمع المواقف والسوق الحضاري بمدينة قنا، ورافقه سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وقال محافظ قنا، إن مشروع مجمع المواقف بمدينة قنا المقام علي مساحة 28 ألف متر يضم عدة مواقف تربط مدينة قنا بنجع حمادي، ودشنا، وموقف الأتوبيس، وموقف البحر الأحمر، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ تندات، ومظلات لانتظار المواطنين، وتركيب كاميرات مراقبة، ووحدة خدمات للسيارات، ودورات مياه، واستراحة للمواطنين، ومنطقه خدمات متكاملة، بحجم استثمارات بلغ 25 مليون جنيه.

وأضاف «عبد الحليم»، أن المشروع الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يعمل على تيسير خدمة النقل الجماعي الداخلي للمواطنين، ويخدم ما يقرب من مليون و800 ألف مواطن بمحافظة قنا.

محافظ قنا يتفقد السوق الحضاري

كما تفقد محافظ قنا السوق الحضاري، والذي يجرى تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، ويضم 132 محلا تجاريا، فضلا عن كافتيريا ومبنى إداري، ومسجد، وساحة انتظار سيارات، بحجم استثمارات 20 مليون جنيه، مُشيرًا إلى أن المشروع يسهم في القضاء علي الأسواق العشوائية بالمدينة، ومن ثم الحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيوله المرورية.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية، وأنه غير مسموح بأي تقصير في إنهاء المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.