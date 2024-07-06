نائب محافظ قنا يتابع إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء بنجع حمادي

شدد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا على ضرورة سرعة إنهاء ملفات التصالح واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، مستعرضًا مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح بمركز نجع حمادي، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها ، بجانب بحث تذليل بعض المعوقات، وتوفير متطلبات وآليات تسهيل سداد قيم التصالح المقررة وفق القانون بالتنسيق بين الوحدة الحسابية والمركز التكنولوجي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماع موسع بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، لمتابعة سير العمل، ودفع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك بحضور أشرف أنور رئيس الةحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ومديري المركز التكنولوجي ووحدة الاسترداد بالمركز ورؤساء الوحدات القروية.

ملفات التصالح

وأضاف عمر أن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وجه باستمرار توفير التيسيرات وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل.