محافظ قنا يفاجئ مجمع مواقف الوقف لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب

فاجئ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، موقف سيارات الأجرة بمدينة الوقف، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، ورافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم خلاوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

والتقى محافظ قنا بعدد من الركاب، واطمئن منهم على مدى إلتزام السائقين بتحصيل التعريفة الجديدة المقررة ، كما تأكد من وضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة علي الزجاج الأمامي للسيارات، مشدا أنه فى حالة عدم وضع ملصقات التعريفة الجديدة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق المخالف.

توافر المواد البترولية

كما تفقد محافظ قنا محطة وقود بمركز الوقف للاطمئنان على توافر المواد البترولية بأنواعها المختلفة، وكذا مدى التزام صاحب المحطة بالأسعار الجديدة للسولار والبنزين ، والإطمئنان على وصول الحصص كاملة، وعدم الإتجار بها في السوق السوداء ، مشددًا علي إتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين .

وناشد «الداودي» المواطنين بالتحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي سيارات السرفيس أو التاكسي، فيما يتعلق بالتلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود، والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية، وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541، أو على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0963328472 - 0963337291).

كما أجرى المحافظ جولة ميدانية بسوق مدينة الوقف، للاطمئنان على أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية وجودتها، وعدم المغالاه فى الأسعار من قِبل البائعين.