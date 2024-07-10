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سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأربعاء 10-7-2024

كتب:

أميرة سعد
08:09 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-7-2024 في مختلف البنوك، وترصد السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت. 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.07 جنيه للبيع، و13.03 جنيه للشراء. 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.06 جنيه للبيع، و13.05 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.06 جنيه للبيع، و13.05 جنيه للشراء. 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 13.05 جنيه للبيع، و13.06 جنيه للشراء.

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بقلم أميرة سعد