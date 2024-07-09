أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، استقراراً في البنوك العاملة في السوق المصرية مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

أسعار العملات اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-7-2024، في مختلف البنوك خلال بداية التعاملات اليومية، وفق آخر تحديثات للبنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 51.71 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 51.71 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

أما سعر الريال السعودي اليوم فسجل 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.02 جنيه للشراء، وسجل 13.06 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.02 جنيه للشراء، وسجل 13.06 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.