أسعار العملات اليوم السبت -7- 2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم السبت -7- 2024، استقراراً مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.07 جنيه للشراء، وسجل 13.08جنيها للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 6 -7-2024، في مختلف البنوك العاملة في مصر، وترصد «الوطن»، في السطور التالية سعر صرف العملات اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 51.70 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 51.70 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

أمام سعر الريال السعودي اليوم فسجل 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.07 جنيه للشراء، وسجل 13.08جنيها للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.07 جنيه للشراء، وسجل 13.08 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.