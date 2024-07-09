محافظ الدقهلية: مهلة أسبوعين لتحسين شوارع جمصة والاهتمام بالشواطئ

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، شوارع وشاطئ مدينة جمصة، خلال جولة مفاجئة، اليوم الثلاثاء، برفقة محمد صلاح مدير عام المتابعة بالمحافظة، للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال النظافة.

وشدد المحافظ على رفع تراكمات القمامة من الشوارع وسرعة صيانة الطرق الداخلية المتهالكة داخل المدينة، وذلك خلال جولته على عدد من المخابز والأسواق للتأكد من توفير رغيف العيش وضبط الأسعار، كما تفقد شواطئ جمصة.

جولة مفاجئة في جمصة لمحافظ الدقهلية

وخلال الجولة، أكد «مرزوق» على أهمية التزام أصحاب المخابز بجميع الضوابط المقررة لإنتاج رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة عملا على راحة المواطنين.

كما تفقد شوارع وشاطئ جمصة، وشدد على أهمية رفع تراكمات القمامة من الشوارع وسرعة صيانة الطرق الداخلية المتهالكة داخل المدينة.

كما أكد على ضرورة إنشاء ممر على الشاطئ لكبار السن ودراسة إنشاء مخبزين جديدين أحدهما بمدينة 15 مايو والآخر بمدينة الشيخ زايد ودعم المنطقتين مؤقتا بالخبز من خلال حصص من مخابز القرى المجاورة لحين إنشاء المخابز الجديدة.

توصيل خطوط الصرف الصحي الجديدة بجمصة

ووجه بسرعة إعداد مقايسة لتوصيل خطوط الصرف الصحي الجديدة لمنطقة 15 مايو، وخلال جولته للمركز التكنولوجي بجنصة، شدد المحافظ على عدم تعامل المواطنين مع الإدارات المختلفة بمجلس المدينة إلا من خلال المركز التكنولوجي.

إعطاء مهلة لرئيس جمصة لتحسين الأوضاع

ومنح محافظ الدقهلية، اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة، مهلة أسبوعين، لمراجعة كافة الإشغالات بالشوارع والميادين بأنحاء المدينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سير الموتوسيكلات بالشاطئ، ومنع مرور الحيوانات بشوارع المدينة حرصا على حياة المواطنين، ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المدينة عملا على راحة المصطافين.