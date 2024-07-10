4 أشياء يجب معرفتها قبل قص شعرك.. «مش هيتلف تاني»

الشعر زينة وتاج المرأة، لذا تحرص الفتيات على الاعتناء به، ومنهن من يفضلن قصه لعمل تسريحات مختلفة، أو لأنّ تلك العادة تساعد على زيادة كثافة الشعر، وسواء تقصينه في صالون التجميل أو تخافين من الذهاب وتقصيه بنفسك، يجب عليكِ معرفة بعض الأشياء قبل الإقبال على هذا الفعل حتى لا تعرضيه للتلف.

قص الشعر قد يساعد على ظهوره بمظهر أفضل أو إزالة التالف منه والحصول على طلة جديدة بين الحين والآخر، بحسب ما أوضحته الدكتورة ماريان عاذر أخصائية الجلدية والتجميل، وهناك خطوات يجب اتباعها قبل قص الشعر لتحصلي على نتيجة جيدة.

أشياء يجب معرفتها قبل قص الشعر

أكدت «عاذر» خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هناك أشياء يجب معرفتها قبل قص الشعر حتى لا تؤثرين عليه أو تعرضينه للتلف:

في حالة التفكير في قص الشعر عليكِ أن تعرفين روتين الاعتناء به.

طريقة قص الشعر حسب شكل الوجه، وذلك لاختلاف شكل وجه الفيتات، فمثلًا الوجه الدائري يلزمه الشعر القصير من جانب عن آخر، وإذا كان وجهك مربعًا أو أكثر امتلاءً فعليكِ قصه بطريقة الكاريية.

بللي مقدمة شعرك جيدًا بالماء، وصففيه بالمشط قبل القص.

أميلي مقدمة شعرك إلى الجانب المعاكس للجانب الذي ترغبين في قصه.

الطريقة الصحيحة لقص الشعر

وأضافت أن الطرق الصحيحة للقص تتمثل في التالي: