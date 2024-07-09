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القاهرة: منظومة لتقييم رؤساء الأحياء واستبعاد الحاصلين على تقدير أقل من «جيد»

كتب:

وائل فايز
05:02 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرارًا بتشكيل منظومة لتقييم رؤساء الأحياء بالمحافظة، شهريا، ويشمل التقييم 10 بنود، كما سيجري الاستغناء عن رؤساء الأحياء الذين لا يحققون مستوى جيد في التقييم.

أكد محافظ القاهرة، في بيان، أن جهود المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني من بين بنود التقييم، كذلك حل مشاكل المواطنين، والتواصل معهم، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

تحسين خدمات المواطنين 

أشار إلى أنه يحرص على استمرار التواصل بشكل أساسي مع المواطنين لحل مشاكلهم، كما سيجري التركيز على المشاركة المجتمعية، وهذا أمر مهم في مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في الإدارة وتحسين الخدمات للمواطنين.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.