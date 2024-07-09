محافظ القاهرة: زيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بميدان التحرير

كلف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بزيادة المسطحات الخضراء في ميدان التحرير واستبدال النخيل والأشجار التالفة، وزيادة الورود، مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة والأسوار المحيطة بالميدان.

رافق المحافظ في جولته بميدان التحرير ومحيطه، اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

محافظة القاهرة يواصل جولات ميدانية

جدير بالذكر أن محافظ القاهرة يواصل جولاته الميدانية لمتابعة أعمال النظافة والمشروعات والتوسعات وأعمال التطوير التي تشهدها أغلب مناطق العاصمة.