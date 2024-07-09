«حماية المستهلك»: حملات موسعة للرقابة على شركات توزيع المواد الغذائية

أكد جهاز حماية المستهلك، أنه شن حملات رقابية اليوم بمنطقتي عين شمس والمطرية بنطاق محافظة القاهرة على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول، وذلك لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.

إحكام السيطرة على الأسواق

وأضاف الجهاز في بيان اليوم، أن تلك الحملة تأتي في إطار الجهوده الرقابية لحماية المستهلك في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق للتفتيش ومتابعة كافة حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة لكافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع لضبط أسعار السلع والتأكد من الوفرة والإتاحة للسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

المرور على جميع شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية

وأوضح الجهاز أنه تم أيضا المرور على جميع شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول لهذه السلع لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولى حلقات التداول وصولا للمستهلك النهائي، وكذا مراجعة جميع الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، وتبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا انخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، لافتا إلى أنه تم التنبيه على المنشآت المخالفة التي جرى المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المنشآت.

ضبط أسعار السلع

ومن جهته، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيرا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وشدد على جميع حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقا للأسعار المعلنة وكذلك أيضا من عدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما جرى التنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء يُتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما ُيمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.