3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الحرارة تصل إلى 41 درجة على القاهرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة غدًا الأربعاء على مختلف الأنحاء في ظل بداية موجة حارة جديدة، يصاحبها ظواهر جوية تضرب معظم أنحاء البلاد.

ظواهر جوية الأربعاء

وأوضحت «الأرصاد» أنه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على معظم الأنحاء بدءًا من القاهرة الكبرى والوجه البحري، حتى السواحل الشمالية وجنوب البلاد، كما تضرب شبورة مائية معظم الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، خلال فترات الصباح الباكر.

وترتفع درجات الحرارة غدًا لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة، والمحسوسة إلى 41 درجة، وتتخطى ذلك لتصل المحسوسة على جنوب سيناء وشمال الصعيد إلى 42 درجة، فيما تصل على جنوب الصعيد إلى 43 درجة مئوية، وتأتي درجات الحرارة غدًا على بعض المحافظات كالتالي:

القاهرة: العظمى 39، المحسوسة 41، الصغرى 28 درجة مئوية.

العاصمة الإدارية: العظمى 40، المحسوسة 42، الصغرى 27 درجة مئوية.

6 أكتوبر: العظمى 39، المحسوسة 41، الصغرى 27 درجة مئوية.

بنها: العظمى 38، المحسوسة 40، الصغرى 29 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 36، المحسوسة 38، الصغرى 25 درجة مئوية.

العلمين: العظمى 33، المحسوسة 36، الصغرى 24 درجة مئوية.

مطروح: العظمى 34، المحسوسة 37، الصغرى 25 درجة مئوية.

السلوم: العظمى 34، المحسوسة 37، الصغرى 22 درجة مئوية.

الأقصر: العظمى 42، المحسوسة 43، الصغرى 29 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 43، المحسوسة 44، الصغرى 29 درجة مئوية.

الوادي الجديد: العظمى 42، المحسوسة 43، الصغرى 26 درجة مئوية.

أبو سمبل: العظمى 42، المحسوسة 43، الصغرى 29 درجة مئوية.