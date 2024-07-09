محافظ قنا يبحث آليات تطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اهتمام الدولة بملف الاستثمار وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل القطاعات، وهو ما ينعكس بالايجاب على الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وعقد المحافظ اليوم اجتماعا بديوان عام المحافظة، لتحديد الفرص الاستثمارية، وتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس عادل سعيد رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعدد من القيادات التنفيذية.

تطوير منطقة المثلث الذهبي

واستعرض رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لـ«المثلث الذهبي» مخطط تطوير المنطقة، واستكمال الدراسات الخاصه بالمشروعات المشتركة، وتيسير عمل الهيئه، فضلا عن تفعيل دور اللجنه التنسيقية المشتركة للمثلث الذهبي، مشيرًا إلى التنسيق مع جامعة جنوب الوادي كبيت للخبرة في إعداد دراسة عن المناطق التي تستوفي الشروط لإدراجها كمنطقة استثمارية، خاصة أن مشروع المثلث الذهبي يقع بين مدن القصير وسفاجا وقنا.

مشروعات المثلث الذهبي

ومن جانبه شدد محافظ قنا على أهمية العمل بالنهج التشاركي مع جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع، للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها إلى خطط تنفيذية طموحه لسرعة تنمية المنطقة وإقامة المشروعات الاستثمارية، مما يعمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة بمشروع المثلث الذهبى، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار بما يهيئ المناخ المناسب لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات إليها، وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادي كبير تسهم في توفير فرص عمل حقيقة لأبناء جنوب الصعيد، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة المصرية من هذا المشروع القومى التنموى.

يذكر أن مشروع المثلث الذهبى يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، فضلا عن أن المنطقة غنية بالثروات التعدينية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة علي سواحل البحر الأحمر، والمواقع الأثرية بجنوب صعيد مصر.