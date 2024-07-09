«العيب عليا» أولى أغنيات ألبوم مصطفى كامل الجديد.. يطرحها قريبا

يستعد الفنان مصطفى كامل خلال أيام لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد والتي تحمل اسم «العيب عليا» من كلماته وألحانه وتوزيع وميكس كوليبكس وماستر أمير محروس وجيتارات أحمد حسين وتسجيل صوت أحمد جودة وتصوير مهاب.

ويراهن الفنان مصطفى كامل على ألبومه الجديد الذي يشمل عددا من الأغاني التي يطرحها على طريقة السينجل كل فترة، ويحمل عددا من المفاجآت.

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل «وجع قلبي» الذي تضمن عددا من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا منها «اتعلمت من الليالي» من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة، وأغنية اسكت من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وحلوة حياتي من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، ووجع قلبي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحها تصدرت التريند وقتها، إذ قدمه بشكل جديد لجمهوره، ونال إشادات كثيرة عليه من الجمهور ومنها بالتوفيق يا نجم واستمر يا فنان.

يذكر أن ألبوم «وجع قلبي» الذي يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.