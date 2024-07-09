برفع اللافتة.. إطلاق اسم أحمد رفعت رسميًا على مركز شباب بكفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه رسميًا، تخليدًا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.

وقد رُفعت لافتة باسم اللاعب الراحل أحمد رفعت، على مركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا، لتكون رمزًا واسمًا وعنوانًا لجميع الشباب.

وضع لافتة تحمل اسم اللاعب «أحمد رفعت» على مركز شباب إبشان

وأكد المحافظ في بيان، أنّ قرار إطلاق اسم أحمد رفعت على مركز شباب إبشان جاء تكريمًا للاعب الراحل الذي كان لاعبًا بارزًا في منتخب مصر ونادي مودرن سبورت وكان نجمًا كرويًا شرف مصر على المستوى الدولي.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أصدر، أمس الاثنين، قرارا حمل رقم 987 لسنة 2024، بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على مركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه، تخليدًا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.

جنازة اللاعب أحمد رفعت

وكان الآلاف من أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ والعديد من نجوم كرة القدم قد شيعوا جنازة أحمد رفعت، جناح فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، عن عُمر ناهز الـ31 عاماً، بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها في شهر مارس الماضي، وسقوطه الذي فاجأ الجميع، بعد مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.