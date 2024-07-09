جهود التحالف الوطني في الدقهلية.. قوافل طبية ومشروعات تنموية

خلال النصف الأول من عام 2024، تمكنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، من إنشاء العديد من المشاريع التنموية في محافظة الدقهلية، بهدف تحقيق التنمية المرجوة.

مشاريع خدمية وقوافل طبية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان، أن هذه المبادرات تمثلت في تركيب 41 وصلة مياه لتوفير مياه شرب نقية للأسر المحتاجة، وتسليم 99 مشروعاً تنموياً لأصحاب المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى توزيع 40 ألف كيلو جرام من اللحوم و10 آلاف كرتونة من المواد الغذائية، وتقديم 6 آلاف بطانية.

كما قامت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني بتنظيم 24 قافلة علاجية بالتعاون مع مستشفى المنصورة الجامعي، حيث تم تقديم خدمات طبية متنوعة تشمل الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان للمواطنين.

دعم أصحاب المشاريع الصغيرة

وقدّمت عضو التحالف الوطني دعمًا كبيرًا لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر بتسليم قروض حسنة، ونظمت معارض مجانية لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى توزيع الملابس الجديدة.

تؤكد هذه المبادرات الجديدة السعي الحثيث لتعزيز دور الجمعيات الأهلية في المجتمع ودعمها للتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق رفاهية أوسع للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.