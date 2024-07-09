لجنة الطاقة والبيئة بالنواب: جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث والتنقيب.. واستراتيجية لتقليل انبعاثات الكربون

يواجه ملف الطاقة بمصر تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلى والخارجى، حدّدها بيان الحكومة أمام مجلس النواب، وعلق النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على بيان الحكومة أمام مجلس النواب، مشيراً إلى أنه جاء مختلفاً عن أى بيان آخر صدر على مدار السنوات الماضية لما يشتمل عليه من تفاصيل تتضمّن خطة ثلاث سنوات، موضحاً أن دور مجلس النواب مراقبة الحكومة وسنعمل على ذلك.

وأكد «السويدى» أهمية التغيير الوزارى فى هذا التوقيت، لضخ دماء جديدة وفكر جديد، إضافة إلى وجود كفاءات وطنية ذات خبرات كبيرة تستطيع مواجهة التحديات، وبداية مرحلة جديدة، موضحاً أن ملف الطاقة يواجه تحديات كبيرة، من بينها تعديل الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة بنسبة مقبولة، مقارنة بالطاقة التقليدية فى ظل الارتباك العالمى بسوق الطاقة الناتج عن الأزمة الروسية - الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة وتوقف خطوط الإمداد الدولية.

وتابع: «من الملفات المهمة التى تواجه استراتيجية تطوير الطاقة النظيفة مسألة تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية للبحث والتنقيب وتوفير الغاز الطبيعى، لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال». وأشار «السويدى» إلى أن كل الملفات المتضمّنة ببرنامج الحكومة فى قطاع الطاقة تمثل تحدياً كبيراً، ومن بينها تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، من خلال التوسّع فى تكرير البترول وزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية، من خلال تطوير وزيادة إنتاج المصافى الحالية، وإنشاء المصافى الجديدة، تزامناً مع تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى وإنشاء محطات تموين جديدة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن خطط تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى الشرق الأوسط.

من جانبه قال وجيه أباظة، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن برنامج الطاقة وتوفير الغاز الطبيعى من أبرز المحاور فى برنامج الحكومة، خاصة فى ظل الاحتياج الكبير لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، وهى قضية مهمة، فالحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، وعاهدت مجلس النواب على أن تعمل بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائياً خلال نصف العام الأول من برنامجها.

وشدّد عضو لجنة الطاقة على أن بيان الحكومة يحمل تأكيدات واضحة على مواصلة تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتلبية طموحات المصريين، بالتوجه إلى الطاقة المتجدّدة وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة 2030، واتصالاً بالمحور الرئيسى الثالث لبرنامج عمل الحكومة، والمَعنِى ببناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، أكد رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، سعى الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف فى هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنوياً، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية.