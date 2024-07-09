عودة «الأكشن الملحمي» في الإعلان التشويقي لفيلم «GLADIATOR 2» (فيديو)

انطلق الإعلان التشويقي لفيلم «Gladiator 2»، والذي يأتي كتكملة منتظرة لفيلم الأكشن التاريخي الملحمي «Gladiator» من إخراج المخرج الكبير ريدويضم الجزء الثاني نخبة من النجوم، بما في ذلك بول ميسكال، وبيدرو باسكال، ودينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وجوزيف كوين، وفريد هيشينجر، وسيتم توزيع الفيلم من قبل «Four Star Films» في دور العرض السينمائي في 13 نوفمبر 2024.

أحداث الفيلم

الفيلم يتابع قصة لوسيوس (بول ميسكال) الذي يُجبر على دخول الكولوسيوم بعد غزو منزله من قبل أباطرة طغاة، مع الغضب في قلبه ومستقبل الإمبراطورية على المحك، ويبحث لوسيوس في ماضيه ليجد القوة والشرف لإعادة مجد روما إلى شعبها.

وتم الكشف عن ستة ملصقات جديدة للشخصيات، حيث تعرض بول ميسكال في دور لوسيوس، وبيدرو باسكال في دور ماركوس أكاسيوس، وجوزيف كوين في دور الإمبراطور جيتا، وفريد هيشينجر في دور الإمبراطور كركلا، وكوني نيلسن في دور لوسيلا، ودينزل واشنطن في دور ماكرينوس.