بعد 19 عاما من man on fire.. دينزل واشنطن يستعين بـ«فانينج» في The Equalizer 3

استعان النجم العالمي دينزل واشنطن، بـ داكوتا فانينج، في الجزء الجديد من الفيلم الأمريكي 3 The Equalizer، وذلك بعد مرور 19 عامًا من العمل السينمائي man on fire، الذي جمع الاثنين معًا في 2004.

ومشاركة داكوتا فانينج مع دينزل واشنطن في فيلم The Equalizer 3، ليست المرة الأولى، وسبق أن شاركت النجمة الشابة في عام 2004، وهي في سن 10 سنوات مع النجم ذو البشرة السمراء في العمل السينمائي man on fire، ورشحت داكوتا فانينج، لجائزة أفضل أداء في فيلم روائي طويل عن فيلم man on fire.

مشاركة داكوتا فانينج في man on fire

وشاركت فانينج، النجم الأمريكي، دينزل واشنطن في فيلم man on fire، في عام 2004، ولعبت بالعمل السينمائي، دور فتاة أمريكية صغيرة تدعى «لوبيتا»، تعيش مع والديها في المكسيك، وتستعين العائلة بدينزل واشنطن الذي أدى دور «كريسي» كحارس شخصي للعائلة، على وجه الخصوص القناة «بيتا».

وعندما يمر والدة الطفلة بأزمة مالية يستعين بعصابة مكسيكية لخطف «لوبيتا»، من أجل الهروب من أزمته، وتتوالى الأحداث حتى إنقاذ «كريسي» للفتاة الصغيرة من خاطفيها، على حساب حياته.

جدير بالذكر، أن هانا داكوتا فانينج ولدت في 23 فبراير 1994 بولاية جورجيا الأمريكية وتبلغ من العمر 29 عاما.