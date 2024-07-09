لبنى عسل تشيد بالجولات الميدانية للمحافظين: نحتاج القرب من الناس حتى النهاية

علقت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، على الجولات الميدانية للمحافظين.

وقالت لبنى عسل، إن الجولات المفاجئة ومتابعة الأوضاع في مخابز التموين من حيث وزن الخبز وحجمه وسعره مهمة للغاية، لافتةً إلى أن التنويهات الخاصة بالمحافظين على أحد المخابز ستتداول في أنحاء المنطقة.

وأشارت إلى جولات المحافظين في الشوارع والاهتمام بالنظافة بها، متابعةً: «وجود المسؤولين في الشارع ومتابعة الملفات المتعددة يؤدي إلى إحداث نتائج ويعطي رسالة بحضور الدولة في كافة المتطلبات الخاصة بالمواطنين، وأن القوانين موجودة ومفعلة وكل مخطئ سيعاقب».

وواصلت: «بعض الناس يقولون الغربال الجديد له شدة، ولهذا نحتاج إلى النزول بين الناس ليس في البداية فقط، ولكن الحكومة الجديدة تأخذ نهج أن تعمل بين الناس، فرئيس الوزراء يتابع المشروعات بنفسه ويسأل حول احتياجات أصحاب المصانع لزيادة الصادرات».