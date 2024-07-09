انطلاق أعمال تطوير محطة الثروة الحيوانية في بني مر بأسيوط

شهد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة بني مر، التابعة لمشروع تنمية الثروة الحيوانية في مركز الفتح، وذلك ضمن خطته لتطوير مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها.

تفاصيل أعمال التطوير الشامل لمحطة الثروة الحيوانية

وتفقد المحافظ أقسام المحظة وشاهد قطيع الجاموس، والذى يتكون من 157 رأس ماشية، كما تفقد مخازن الأعلاف وشاهد الحملة الميكانيكية وكهنة السيارات غير المستغلة، وكذلك المحلب الآلي بالمحطة، موجها بضرورة الحفاظ عليه ونظافته المستمرة.

محافظ أسيوط يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

كما تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، خلال جولته الميدانية بمركز أبنوب، اليوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء .

واستمع محافظ أسيوط لشرح من المشرف على المركز التكنولوجي حول الخدمات المقدمة بالمركز ، وخطوات تقديم طلب التصالح ،مشددًا على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين وسرعة تقديم الخدمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز

وحرص محافظ أسيوط، خلال تفقده للمركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز التكنولوجي وجودة الخدمات المقدمة، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لافتًا إلى أن طلبات التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة بما يحقق الصالح العام.

وكلف المحافظ رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.