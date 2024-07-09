كاتب صحفي: النسخة الثانية من مهرجان العلمين أكثر اختلافا وتنوعا

أكد حسين أمين الكاتب الصحفي، أن مدينة العلمين الجديدة تستعد للنسخة الثانية من المهرجان، على أن تمتد فترة الاحتفالات من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، ويفتتح الحفل النجم محمد منير، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية بها تفاصيل تفوق النسخة الأولى من مهرجان العلمين لأنها ستشهد مهرجانات جديدة وعروض ومسرحيات أكثر من العام السابق، كما يتم المهرجان في أكثر من مكان.

نجوم في مهرجان العلمين

وأضاف أمين، خلال حواره على قناة «DMC»، أن هذا المهرجان يضم العديد من العروض والمسرحيات، كما تذاع حلقة مع الإعلامية منى الشاذلي ومدحت صالح ليقدم من خلالها أعماله الغنائية على أن تكون الحلقة في المسرح الروماني، منوهًا إلى أن هناك نجوما لإحياء مهرجان العلمين، وهم تامر حسني، عمرو دياب، حمزة نمرة، وديانة حداد، وأيضا سعاد ماسي، كما يتوسع المهرجان من خلال العديد من الفعاليات سواء كانت رياضية أو ثقافية فضلا عن حفلات غنائية ومعارض خاصة بوزارة الثقافة.

مهرجان نبتة الخاص بالأطفال

وتابع: «مهرجان نبتة هو مهرجان خاص بعروض الأطفال، ويترأسه الفنان أحمد أمين، وهذه هي المرة الأولى في مصر يتم عمل مهرجان خاص بالطفل يضم العديد من الورش التعليمية والمسابقات، بالإضافة إلى العروض الخاصة بالبرامج والحلقات التي تذاع في مدينة العالمين».

وأكمل: «حضر مليون زائر في النسخة الأولى ونطمح في زيادة عدد الزائرين في النسخة الثانية، كما حضر ما يقرب من 15 مليون زائر أجنبي إلى مدينة العلمين بشكل عام، ولكن يوجد توجه من الشركة المتحدة، أن يزيد عدد الزائرين إلى 30% أكثر من العام السابق، وكل ذلك يمثل تحديات لمهرجان هذا العام مما يتطلب انطلاق هذه النسخة بأفضل».