رئيس كتلة الحوار: التشكيل الحكومي الجديد أنهى التضارب بين الوزارات

قال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، إن هناك حديثا متداولا في الشارع المصري مفاده أنه طالما لم يتغير رئيس الوزراء فإن الحكومة كما هي لم تتغير، لافتا إلى رأي آخر يقول أن نفس الشخص موجود لكن السياسات تغيرت، وكذلك الخطاب الموجه للشعب، فضلا عن تركيبة الوزارات ومنهجها، خاصة مع وجود نائبين له.

القضاء على التضارب بين الوزارات

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن رئيس الوزراء يدير 27 وزارة بكل تفاصيلها بشكل مباشر، لافتًا إلى أن التقسيم الوزاري الجديد أدى إلى عدم وجود تضارب بين الوزارات، لافتًا إلى أن الحزمة الصناعية يتولاها نائب رئيس الوزراء للصناعة، ومن هنا نجد أن الدولة ترى أن الصناعة هي باب الخروج من الأزمات وأولوية.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بتوفير عدة أشكال للنهوض بالصناعة، من خلال نائب لرئيس الوزراء ووزير جريء في هذا القطاع، إضافة إلى حزمة التنمية البشرية التي يتبناها نائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار، وكذلك الحزم الوزارية الأخرى منها الطاقة والسياحة والمجموعة الاقتصادية وريادة الأعمال.