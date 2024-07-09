أسباب احمرار العين بعد الاستحمام.. أبرزها الماء الساخن

مشكلة صحية قد يعاني منها الكثير من الأشخاص، وهي إحمرار العين بعد الاستحمام، ويتسبب هذا الأمر في ضيق لدى البعض بسبب أثار الحكة والحرقان التي تصاحب هذا الإحمرار، أو ربما يتسبب لهم في الإحراج خلال ممارسة حياتهم اليومية.

أسباب احمرار العين

العديد من الأسباب وراء احمرار العين بعد الاستحمام أو التعرض إلى المياه بشكل عام، وذكر جمال المشد استشاري طب وجراحة العين، خلال حديثه لـ «الوطن»، عن الأسباب التي تؤدي لهذا الأمر وهي:

المعاناة من الحساسية في العين

مجرد الاستحمام واستخدام بعض المنتجات للجسم أو الشعر مثل الصابون والشامبو يؤدي إلى تهيج العين.

تسريب المياه إلى العين

خطأ كبير يقع فيه الكثير من الأشخاص، وهو عدم ملاحظتهم لدخول المياه في أعينهم، وهو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الحكة والاحمرار.

الماء الساخن

يفضل الكثير من الأشخاص الماء الساخن عن البارد، ما يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية في العين، ويترتب عليه الشعور بتهيج في العين واحمرارها.

مدة الاستحمام

التعرض للمياه لمدة كبيرة أثناء الاستحمام سواء بالماء البارد أو الساخن يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية.

طرق العلاج

احمرار العين بعد الاستحمام ليس خطرا على صحة العين، إذ أنه بعد دقائق من انتهاء الاستحمام تعود العين إلى طبيعتها، ويمكن استخدام قطرة للعين من أجل الحصول على نتيجة أسرع، حسبما ذكر «المشد»، لكن عند استمرار الأمر لساعات طويلة، يفضل استشارة طبيب لتجنب تفاقم الأمر.

تجنب احمرار العين

- التأكد من عدم الإصابة بالحساسية

- غلق العين أثناء غسيل الشعر والوجه

- ترطيب العين عن طريق القطرات الطبية