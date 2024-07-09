«القاهرة» توفر «ورش بديلة» لسكان صقر قريش بطريق العين السخنة

كشف تقرير محافظة القاهرة أن عدد الورش فى صقر قريش 161 ورشة في مختلف التخصصات، وتستحوذ تلك الورش على جزء كبير من الشارع، ما يسبب فى فترات سابقة صعوبة في حركة سير المواطنين والسيارات ينتج عنه ازدحام مستمر، فضلا عن سلوكيات أخرى من إهدار المياه وسرقة الكهرباء من أعمدة الشارع والتهرب الضريبي وتشغيل الأطفال دون سن قوة العمل، ومخالفة قانون الحفاظ على البيئة.

133 ورشة بمساحات مختلفة

وأشارت المحافظة إلى توفير بديل للورش بامتداد شارع الخمسين بطريق العين السخنة، ومتابعة مراحل إنجاز إقامة تلك الورش البديلة حتى يتم الانتهاء منها، وهي تتضمن 133 ورشة بمساحات تتراوح ما بين 25- 50 مترا مربعا، ومول تجاري ارتفاعه 3 أدوار يضم 36 محلا بواقع 12 محلا لكل دور.

نقل الورش

وأشارت إلى أن نقل الورش هو الحل العملي لإعادة توطين هذه الورش، مع إلزامها بالحصول على التراخيص اللازمة قبل نقلها إلى المنطقة الصناعية، وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لمساعدة الفنيين على الانتقال والحصول على التراخيص مثل توفير قروض ميسرة أو طلب الحصول على التراخيص الجديدة.