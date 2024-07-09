العثور على متسلق جبال أمريكي مدفون في «الإنديز» منذ 22 عاما.. «جثته سليمة»

في مفاجأة كبرى عثرت الشرطة في بيرو، على جثة متسلق جبال أمريكي محفوظة في إحدى جبال الإنديز، بعد أن دفنته انهيارات جليدية قبل 22 عامًا، أثناء محاولته تسلق إحدى أعلى القمم، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

ويليام ستامبفل، البالغ من العمر 58 عاما، كان يحاول تسلق جبل هوسكاران الذي يبلغ ارتفاعه 6768 مترًا، وعُثر على جثته على ارتفاع 5200 متر فوق مستوى سطح البحر.

العثور على جثة ستامبفل سليمة

المفاجأة كانت فيما أعلنته شرطة بيرو، وهو أن جثة «ستامبفل» وملابسه حُفِظت بسبب الجليد ودرجات الحرارة المتجمدة، كما عُثر على رخصة قيادة مع رفاته، وقالت الشرطة إنه كان مقيمًا في مقاطعة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، وتم نقل جثمانه منذ عدة أيام إلى مشرحة بمدينة هواراز.

«ستامبفل» وصديقاه حاولوا الوصول إلى قمة الجبل عام 2002

ويزور مئات المتسلقين الجبل كل عام برفقة مرشدين محليين، ويستغرق الأمر منهم حوالي أسبوع للوصول إلى القمة، وكان «ستامبفل» برفقة صديقيه ماثيو ريتشاردسون وستيف إرسكين عندما حاولوا الصعود في عام 2002، وتم العثور على جثة «إرسكين» بعد وقت قصير من الانهيار الجليدي، لكن جثة «ريتشاردسون» لا تزال مفقودة حتى الآن.