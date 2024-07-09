لميس الحديدي للوزراء المستقيلين من القطاع الخاص: «اختاروا احترام الناس والمنصب»
كتب:
شريف سليمان
10:42 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
الإعلامية لميس الحديدي
وجهت الإعلامية لميس الحديدي التحية للوزراء في الحكومة الجديدة الذين استقالوا من مناصبهم في القطاع الخاص بعد توليهم الحقائب الوزارية، قائلة: «أقول لهم شكرا هذا احترام للقانون والناس والمنصب هذه شفافية وإفصاح واحترام لقانون منع تضارب المصالح».
وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «on»: «لدينا بعض الوزراء كانوا أعضاء في شركات أو مؤسسات في القطاع الخاص وحيث إن قانون تضارب المصالح يمنع أن يكون الوزير أو أي شخص في دور تنفيذي يشغل منصب في القطاع الخاص منعا لتضارب المصالح بالتالي فدرءًا للشبهات استقال هؤلاء الوزراء بداية من أحمد كوجاك وزير الاستثمار وحسن الخطيب بالإضافة لوزير قطاع الأعمال».
وتابعت: «الشركات اللي سابوها بتدفع فلوس كتيرة سواء إعمار أو إيديتا أو طلعت مصطفى لكنهم اختاروا احترام الناس والمنصب».