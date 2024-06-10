لميس الحديدي: تداول الامتحانات موضوع «سخيف».. ودور الوزارة توفير مراوح للطلاب

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تداول امتحانات التربية الوطنية والدينية بعد مرور 25 دقيقة من بدء الامتحان قائلة: «وزارة التربية والتعليم دائما تقول إن هناك فارقا بين التسريب والتداول.. وأن تقول تداولا لكن التداول كان شغال على ودنه في مادتي التربية الوطنية والدينية بعد 25 دقيقة من الامتحان بدأ تداول الامتحانات على جروبات الغش وصور ورقية».

وتابعت لميس الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «إذا كنا بدأنا في التربية الدينية والوطنية وهي مواد غير أساسية أومال نعمل إيه؟ في الأساسية؟ ولا بد من ضبط هذا الأمر ولماذا يذاكر الطلاب لو سيحدث غش أو تسريب؟، موضوع بقى سخيف وعدم قدرتنا على ضبط الأمر أسخف».

واجب المدرسة والدولة وهيئة الأبنية التعليمية أنها توفر مراوح

وتطرقت الحديدي إلى الحر واللجان، قائلة: «الوزير كان يتفقد اللجان، وأكد أن الطلاب لا يدخلون بأجهزة إلكترونية ولكن ممكن يدخل المراوح معه اللجنة بالتنسيق مع مجالس الآباء والأمناء في المدرسة.. أنا الصراحة موضوع المراوح هذا مضايقتي لأن واجب المدرسة والدولة وهيئة الأبنية التعليمية أنها توفر مراوح».

وواصل قائلة: «هما أولياء الأمور هيصرفوا دروس خصوصية وسناتر وكمان على الأولاد وكمان يجيبوا مراوح معاهم؟.. حتى في لجان الصعيد قالوا اللجنة لا يكفيها مروحة واحدة بل 2 و3 نحن أمام درجة حرارة تصل إلى 47 درجة مئوية».

وأتمت: «موضوع أن الطالب يشيل مروحة ستاند على كتفه أو بتلف أو أيا كان هذا شيء غير منطقي، نتحدث عن دولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم هي التي تجيب المراوح الحكومة تجيبها مش الطالب ولا الآباء.. أنا في البداية أخدته بهزار لكنه سخيف ومزعج المراوح ممكن تتأجر من الوزارة وابقوا رجعوها مش بنقول تكييف صحراوي».