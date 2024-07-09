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هيئة الدواء المصرية تستقبل ممثلي النقابة العامة لصيادلة مصر لتعزيز التعاون

كتب:

مريم الخطري
10:52 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
إجتماع هيئة الدواء اليوم مع الصيادلة

إجتماع هيئة الدواء اليوم مع الصيادلة

استقبلت الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، والمشرف علي الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، وأميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للعمليات، وفدًا من رؤساء وممثلي النقابة العامة والنقابات الفرعية لصيادلة مصر، بحضور أسامة حاتم، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، ورضوى عبدالجليل المشرف على فروع الهيئة بالمحافظات.

وأكدت هيئة الدواء، في بيان صحفي اليوم، أهمية التعاون البناء بين الهيئة والنقابة في ظل التطورات التي يشهدها القطاع الدوائي المصري وتحدياته، وتعزيز تضافر الجهود، لافتة إلى أنّه تم استعراض آليات تنفيذ قرار هيئة الدواء المصرية رقم 265 لسنة 2024 بشأن متابعة الإجراءات التصحيحية للمخالفات التي يتم رصدها من قبل التفتيش الصيدلي بالمؤسسات الصيدلية.

تنفيذ الحملات التفتيشية الفعالة

وأشارت الهيئة إلى أنّ ممثلي النقابات ثمنوا الدور البارز للهيئة لإحكام إجراءات الرقابة، وتنفيذ الحملات التفتيشية الفعالة علة المؤسسات الصيدلية المختلفة؛ لضبط أي مخالفات قد تتسبب في خلل المنظومة الدوائية لضمان إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال.

تحقيق أهداف الأمن الدوائي المصري

جاء ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لتنظيم المشاركة المجتمعية لصالح تحقيق أهداف الأمن الدوائي المصري، وتحقيق التواصل الفعال مع الصيادلة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.