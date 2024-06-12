نقيب الصحفيين الفلسطينيين: شكوى للجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إنه خلال أسابيع قليلة سيتم محاكمة الاحتلال الإسرائيلي وتقديم شكوى للمحكمة الجنائية، موضحًا أن هذه المحاكمة ستكون الثالثة من نوعها في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «المحكمة الجنائية الدولية لم تبلغنا عن الإجراءات القانونية تجاه الذين قتلوا الإعلامية شيرين أبو عاقلة ولم يجرَ إبلاغنا إلا بأن المحكمة استقبلت الشكوى التي تقدمنا بها».

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطيني، أن عدد المصابين من الصحفيين الفلسطينيين 157، بينما تقُدر عدد الوفيات بـ 145 حالة، مشيرًا إلى أن القانون الدولي عليه حماية الصحفيين في دولة فلسطين وأي دولة على مستوى العالم: «نتحرك على المستوى النقابي من خلال استخدام أدواتنا وتحركنا في إطار الدبلوماسية الشعبية، ونعمل في النقابة على محاسبة الاحتلال بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق شعبنا، وجرى اتخاذ قرار ببناء 3 مراكز إعلامية خلال الحرب لتشغيل الماكينة الإعلامية».