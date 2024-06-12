نقيب الصحفيين المصريين يكشف بنود الاتفاقية مع الصحفيين الفلسطينيين

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تعليقا على الاتفاقية التي وقعت اليوم مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي تضمن بنود لأول مرة تكون متاحة للصحفيين الفلسطينيين مثلهم مثل الصحفيين المصريين، إن الصحفيين يحيون موقف نقابتهم من القضية الفلسطينية، الذي كان حاسما واضحا وصارما منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، ونحن نقول دائما إن أرض فلسطين ارتوت بدماء الشعب المصري والفلسطيني معا.

الاتفاقية مع الصحفيين المصريين تعاون استراتيجي مشترك

وأضاف أبو بكر خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم، أن الاتفاقية ستكون بمثابة اتفاقية تعاون استراتيجية مشتركة، تتضمن بنود أول مرة تطبق على غير أعضاء نقابة الصحفيين، وسوف تخدم 200 صحفية فلسطيني متواجدين في مصر حاليا، جراء الحرب الغشيم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وقطاع غزة.

نقيب الصحفيين يكشف بنود الاتفاقية مع الصحفيين الفلسطينيين

وكشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، أن كل الدورات القادمة في الاتفاقية سيكون متاح جزء منها للصحفيين الفلسطينيين، ويطبق عليهم كل الشروط التي تطبق على الصحفيين المصريين، كما أنه سوف يتم تخصيص جائزة للصحفيين الفلسطينين ضمن جوائز النقابة، بالإضافة إلى التنسيق مع جهات التحقيق الدولية بشأن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينين.

وأشار البلشي أن بنود الاتفاقية تنص على أن نقابة الصحفيين المصرية سوف تحاول بكل الطرق القانونية والشرعية في دخول الصحفيين الفلسطينيين عبر معبر رفح، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع لجنة الصحفيين الفلسطينيين لتسهيل إجراءات دخول الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذه الاتفاقية سوف يعتبر معمول بها منذ لحظة توقيعها.