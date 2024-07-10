إنجي الطوخي: التنافس بتاع سوبر ماما مدمر.. وتناولت «جروبات الماميز» في «الوطن»

قالت إنجي الطوخي، صحفية في جريدة «الوطن»، إنّ مسلسل كارتون أثّر في سلوكيات ابنها لفترة، ما جعلها تشاهد حلقاته معه حتى توجهه وتخبره بما هو صواب وخطأ.

وأضافت الطوخي، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة on: «الموبايل بالنسبة لي أصبح جهازا مرعبا، فابني يطبق ما يراه بسرعة جدا أو بعد 4 شهور، وعندما أسأله يقول لي إنني شاهدت هذا الموقف في مسلسل كارتون كذا».

وتابعت: «التنافس بتاع سوبر ماما مدمر للأولاد، لأن بعض الأمهات يردن فعل كل شيء مثل الطبخ واصطحاب الأبناء للتمارين والاهتمام بعملها الخاص، وفي النهاية القيمة الحقيقية للتربية لا يتم تقديمها للطفل، وهذا الصراع الخفي بين الأمهات يؤثر على نفسية الأم والتربية، وهو ما ينسحب على المجتمع بسبب انتشار هذا النوع من المفاهيم».

وأكدت: «أعتبر أن جروبات الماميز ظاهرة وكانت بدايتها جيدة، لكن تأثيرها أصبح سلبيا في الفترة الأخيرة، وبسبب هذه المجموعات ظهر تنافس السوبر ماما، وكتبت سلسلة مقالات في موقع الوطن عن جروبات الماميز بعنوان فلتحيا حرية الأمهات ولتسقط جروبات الماميز، لأني عانيت، وكنت أعتقد أني وحيدة».