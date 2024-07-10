الصحفية إنجي الطوخي: أهتم بدراسة التربية الإيجابية لتقديم معلومات قيمة للقارئ

قالت إنجي الطوخي صحفية بجريدة «الوطن»، إنّها مهتمة في إطار عملها بدراسة التربية الإيجابية، لتقديم معلومات للقارئ مبنية على الخبرة، لافتةً إلى أنها حصلت على كورسات تربية إيجابية.

وأضافت الطوخي، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة on: «التربية الإيجابية الحديثة تختلف عن التربية في الماضي بخصوص السماح للأطفال بالتعبير عن مشاعرهم».

وتابعت: «كلنا تربينا على تنفيذ الأوامر، لأن الأبوين أكثر علما منا، ولكن التربية الإيجابية تعتمد على الحسم مع السماح بالتعبير عن المشاعر، فمن حق الطفل أن يغضب ويتكلم، فكبت مشاعر الطفل وإجباره على تنفيذ الأوامر تؤثر عليه، ومجتمعنا لا يعبر عن مشاعرهم».

وأكدت، أنها تتدخل في حياة أبنائها لأقصى مدى، لأنها ترى أن السوشيال ميديا مرعبة، ولا تسمح لابنها بامتلاك موبايل كونه في الثامنة من عمره، وإذا حصل عليه، فإنه لن يستخدم الإنترنت، حتى يستوعب السوشيال ميديا فيما بعد عندما يبدأ في استخدامها مع تقدمه في العمر.