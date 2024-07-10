التحالف الوطني ينظم قوافل طبية في 3 مراكز بالغربية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية بمحافظة الغربية، في إطار سعيه لدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالصحة العامة وتحقيق التكافل الاجتماعي.

110 مستفيدا من قافلة التحالف الوطني

قدمت القافلة، خدمات صحية لـ 110 مستفيد من قرى كوم عبود وميت المخلص في مركز بيسون، وقرية الرجبية بمركز السنطة، وقرية خرسيت في طنطا.

تأتي هذه القافلة ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء مصر، وتوفير خدمات صحية للأسر الأكثر احتياجا.

وأكد التحالف على التزامه المستمر بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، لضمان حصول جميع المواطنين على أفضل رعاية صحية ممكنة.

كما قام التحالف «أمانة محافظة الغربية»، بافتتاح معرض لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 50% على جميع السلع، وذلك في إطار سعيها للتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقد شهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ اليوم الأول لافتتاحه، حيث استفاد منه أكثر من 500 فرد من 112 أسرة بمناطق «سبرباي وقحافة ومركز طنطا».

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.