سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 10-7-2024 في محلات الصاغة

سجل سعر سبيكة الذهب ««BTC»» وزن 8 جرامات اليوم الأربعاء 10-7-2024 نحو 26 ألفا و160 جنيها، وفق المعلن من مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث الذهب، وكذلك الشعبة العامة للذهب في الغرفة التجارية.

وجاء تحديث سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات «BTC»، بقيمة 42 ألفًا 260 جنيهًا، محققة تراجعا بلغ نحو 200 جنيه مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم.

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات «BTC»

«الوطن» تستعرض سعر سبيكة ذهب 10 جرامات «BTC»، وكذلك سعر باقي سبائك الذهب حسب الوزن لكل سبيكة ووفق الأسعار المعلنة من مؤسسة جولد بيليون وهي كالتالي:

- يصل سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي «BTC» وزن 10 جرامات قيمة 41 ألف 260 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي «BTC» وزن 5 جرامات بقيمة 20.570 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي «BTC» وزن 31.10 جرام 127.815 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي «BTC» وزن 20 جراما 82.150 جنيها.

- وصل سعر سبيكة ذهب «BTC» عيار 24 وزن الـ 50 جراما 203.730 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

1 جنيه ذهب بسعر 25 ألفا 520 جنيها، 5 جنيهات ذهب 127 ألفا و600 جنيه، 10 جنيهات ذهب 255 ألفا و200 جنيه، 25 جنيه من الذهب 638 ألف جنيه، 50 جنيه ذهب، بمليون و276 ألف جنيه.