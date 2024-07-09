توقعات أسعار الذهب عالميا في سبتمبر المقبل مع ترقب مستجدات الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع الذهب فوق 2360 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، معوضًا بعض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة مع تحول انتباه المستثمرين إلى شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول نصف السنوية أمام الكونجرس.

وأظهرت أرقام الأسبوع الماضي ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، إذ وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام وانخفض نمو الأجور إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، مما يشير إلى خفض أسعار الفائدة المبكر من قبل البنك المركزي الأمريكي، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

أسعار الذهب عالميا

حاليًا، تقدر الأسواق احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنسبة 77% في سبتمبر، مع توقع خفض آخر في ديسمبر.

وستوفر شهادة باول أمام مجلس الشيوخ اليوم ومجلس النواب يوم الأربعاء للمستثمرين إشارات أكثر وضوحًا حول الاتجاه المستقبلي لمسار أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما يتوقع المستثمرون صدور أرقام التضخم الرئيسية القادمة يوم الخميس، في مكان آخر.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2450.05 دولار في مايو 2024.

توقعات أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب بمقدار 301.01 دولار أمريكي/ أوقية أو بنسبة 14.59% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقود الفروقات (CFD) التي تتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.

ومن المتوقع أنَّ يتداول الذهب عند 2353.09 دولار أمريكي/ أوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 2430.84 دولار في غضون 12 شهرًا.