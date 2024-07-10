ارتفاع سعر الذهب عالميا اليوم.. «اعرف الأوقية بكام؟»

ارتفع الذهب إلى نحو 2370 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، مواصلًا مكاسبه من الجلسة السابقة، مع تزايد التكهنات بخفض أسعار الفائدة مبكرًا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما يحول المتداولون الآن تركيزهم إلى الإصدار المقبل لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.

وفي شهادة أمام الكونجرس، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول، تحسن البيانات للربع المنتهي في يونيو لكنه شدد على الحاجة إلى بيانات إضافية لتعزيز الثقة في آفاق التضخم، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

سعر الذهب عالميًا

وأشار «باول» أيضًا إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، مع وجود علامات على تخفيف في سوق العمل، وهو ما يدعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة مبكرًا.

وفي الوقت الحالي، تضع الأسواق في الحسبان احتمالًا بنسبة 73%، لخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، كما وجد المعدن النفيس الدعم من الطلب المتزايد على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، التي شهدت تدفقات للشهر الثاني على التوالي في يونيو.

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2450.05 دولار في مايو 2024، وارتفع سعر المعدن النفيس بمقدار 305.07 دولار أمريكي/ أوقية أو 14.79% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفروقات (CFD) الذي يتتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.

توقعات سعر الذهب عالميا

ومن المتوقع أن يتداول الذهب عند 2353.09 دولار أمريكي/ أوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتداول عند 2430.84 دولار في غضون 12 شهرًا.