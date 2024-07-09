سعر الذهب يرتفع عالميا خلال تعاملات اليوم.. ماذا يحدث؟

ارتفع سعر الذهب العالمي اليوم، بعد أن شهد انخفاضًا كبيرًا في الجلسة السابقة بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، بينما تترقب الأسواق حاليا اليوم الأول من شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي.

سعر أونصة الذهب العالمي

وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «جولد بيليون»، فإن سعر أونصة الذهب العالمي تداول وقت كتابة التقرير، عند 2359 دولار للأونصة وهو نفس سعر افتتاح جلسة اليوم، بينما قد سجل أعلى مستوى عند 2368 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 1.4% مسجلاً أدنى مستوى عند 2351 دولار للأونصة.

وبعد أن أنهى الذهب تداولاته الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى في 6 أسابيع فوق المستوى 2390 دولار للأونصة، شهد عمليات بيع كبيرة مع بداية هذا الأسبوع بهدف جني الأرباح وتعديل المؤشرات الفنية ليفقد جميع المكاسب التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي.

استقرار الذهب العالمي

واليوم بدأ الذهب في الاستقرار بعض الشيء والتحرك بشكل عرضي في ظل انتظار الأسواق لنتائج اليوم الأول من الشهادة النصف سنوية لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي سيتطرق خلالها إلى تفاصيل السياسة النقدية للبنك ومستقبلها وفقاً لمعدلات التضخم وأوضاع سعر الفائدة.

ضعف النشاط الاقتصادي الأمريكي

وأشار باول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن الضعف يتسرب إلى الاقتصاد الأمريكي، فسيكون ذلك إيجابيًا للذهب، لأن ضعف النشاط الاقتصادي الأمريكي ينعكس بالسلب على معدلات التضخم، وبالتالي سيدفع هذا البنك الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة وهو الأمر الإيجابي بالنسبة لأسعار الذهب، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

وأظهر تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.1% وهو أعلى مستوى منذ عامين ونصف، بالإضافة إلى تراجع متوسط الأجور وتعديل قراءة الوظائف الجديدة لشهر مايو وابريل بشكل سلبي الأمر الذي اعتبرته الأسواق المالية تباطؤ واضح في قطاع العمالة.

وتضع الأسواق المالية حاليا احتمال بنسبة 77% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، على أنه يتبعه قرار آخر في ديسمبر، وذلك على الرغم من توقعات أعضاء البنك الفيدرالي التي تم الإعلان عنها في اجتماع البنك الأخير والتي تشير إلى خفض الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام بعد أن كانت توقعاتهم السابقة في مارس الماضي تشير إلى خفض الفائدة 3 مرات.