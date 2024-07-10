مجموعة من الوزراء تشارك في اجتماعات لجنة مناقشة برنامج الحكومة اليوم

يشارك عدد من وزراء حكومة مصطفى مدبولي الجدد في أولى اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة والمشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بعد قليل، وذلك للرد على استفسارات اللجنة حول البرنامج.

مناقشة برنامج الحكومة

ويحضر المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي الاجتماع البرلماني الأول للجنة مناقشة برنامج الحكومة، والذي ينعقد بمقر مجلس النواب بشارع القصر العيني.

وأبلغت الأمانة العامة بمجلس النواب أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة بموعد انعقاد اللجنة وهو تمام الساعة 10 صباح اليوم، ويحضرها 42 نائبًا هم أعضاء اللجنة هم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

انعقاد اللجنة البرلمانية الخاصة ببرنامج الحكومة لمدة 10 أيام

يستمر انعقاد اللجنة البرلمانية الخاصة ببرنامج الحكومة بشكل دائم طوال فترة عملها لمدة 10 أيام.

كان المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة قد أشار في بيان سابق صدر عنه إلى حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة، ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي طموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.